Байден объявил о выделении военной помощи для Украины на сумму $725 млн

Президент США Джо Байден распорядился выделить Украине новую партию военной помощи на сумму $725 млн.

Об этом говорится в меморандуме Байдена, опубликованном Белым домом.

Отмечается, что в пакет входит оборонная продукция и услуги Пентагона по подготовке и обучению.

Ранее председатель Комитета начальников штабов американских Вооружённых сил генерал Марк Милли заявил, что США настаивают на выстраивании странами Запада интегрированных систем ПВО и ПРО для Украины путём передачи Киеву комплексов разной дальности.

Кроме того, премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что страна направит Украине дополнительную военную помощь в размере $34,1 млн.