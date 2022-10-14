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Арестович заявил о «золотом дожде» из оружейных поставок Запада для Украины

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Украина за несколько последних дней получила большое число западного вооружения. Об этом заявил советник главы офиса украинского лидера Алексей Арестович.
Арестович заявил о «золотом дожде» из оружейных поставок Запада для Украины
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Золотой дождь, оружейный, который просыпался на нас в течение двух последних дней, — мы и близко не мечтали», — приводит РИА Новости его слова.

Арестович подчеркнул, что на Украине создаётся интегрированная система ПВО с комплексами разной дальности, которая объединена в единую систему. 

Он также сообщил, что Франция пообещала Киеву восемь комплексов NASAMS.

Ранее председатель Комитета начальников штабов американских Вооружённых сил генерал Марк Милли заявил, что США настаивают на выстраивании странами Запада интегрированных систем ПВО и ПРО для Украины путём передачи Киеву комплексов разной дальности.

Кроме того, премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что страна направит Украине дополнительную военную помощь в размере $34,1 млн.

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