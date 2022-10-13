Проверенные методы: какая роль отводится России и Китаю в новой Стратегии нацбезопасности США

Соединённые Штаты обнародовали новую стратегию национальной безопасности, в которой основным конкурентом страны назван Китай, а главной угрозой стабильности в мире — Россия. При этом в Белом доме заявили, что ситуация вокруг спецоперации на Украине не повлияла на ключевые принципы администрации Джо Байдена во внешней политике. С точки зрения экспертов, представленный документ не содержит «радикально новых выводов». Аналитики также обращают внимание на то, что американцы намерены уделить больше внимания поддержке «демократии» на постсоветском пространстве, стремясь таким образом ослабить Москву.

Белый дом обнародовал новую Стратегию национальной безопасности США, в которой главными угрозами для Вашингтона названы Россия и Китай.

«Фактически мы будем конкурировать с Китайской Народной Республикой — единственным конкурентом, который и намерен, и способен изменить международный порядок, сдерживая при этом представляющую угрозу Россию», — говорится в сообщении.

В Вашингтоне утверждают, что, хотя «стратегическая конкуренция носит глобальный характер», Соединённые Штаты намерены избежать «соблазна рассматривать мир исключительно через призму конкуренции» и будут «взаимодействовать со странами на их условиях».

Комментируя документ, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что его публикация откладывалась из-за спецоперации РФ на Украине. Он подчеркнул, что внешнеполитический курс американского лидера Джо Байдена не изменился из-за ситуации на Украине, а его ключевые элементы основаны на взаимодействии с союзниками и отстаивании демократических ценностей.

Два направления



В новой стратегии утверждается, что Китай обладает как «намерением изменить международный порядок», так и всё большим экономическим, дипломатическим, военным и технологическим потенциалом для осуществления этого.

«Пекин притязает на создание расширенной сферы влияния в Индо-Тихоокеанском регионе и превращение в ведущую мировую державу», — утверждают авторы документа.

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин

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Российская Федерация в стратегии обозначается как угроза глобальной стабильности.

«Россия представляет непосредственную и постоянную угрозу для системы региональной безопасности в Европе, являясь также источником дестабилизации и неустойчивости во всём мире», — констатируют в Вашингтоне.

В то же время США беспокоит стратегическое сближение Москвы и Пекина.

«КНР и Россия всё больше сближаются, но исходящие от них вызовы имеют важные отличия. Мы сделаем упор на сохранение устойчивого конкурентного преимущества над Китаем, параллельно сдерживая по-прежнему представляющую серьёзную угрозу Россию», — отмечают составители документа.

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При этом в администрации Байдена считают, что США могут мирно сосуществовать с Китаем и придерживаться «прагматичного подхода» в отношении РФ. Также в Вашингтоне признают важный вклад Китая в мировую экономику и необходимость сотрудничества с Москвой в сфере стратегической стабильности.

В частности, в стратегии говорится, что американская сторона заинтересована в создании более широкой инфраструктуры контроля над вооружениями, которая могла бы заменить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, также известный как СНВ-III.

Несмотря на то что в стратегии нацбезопасности Белый дом заявляет о своём стремлении снизить риски развязывания ядерной войны, в документе также указано, что США планируют модернизировать собственные ядерные силы и укрепить обязательства перед союзниками в этой сфере.

«Блоковое мышление»

В администрации Байдена утверждают, что США якобы не хотят усугубления международной конфронтации.

«Мы не стремимся к конфликту или к новой холодной войне. Скорее, стараемся поддерживать каждую страну — независимо от её размера или могущества — в реализации её свободы принимать те решения, которые служат её интересам», — указано в документе.

Вместе с тем его авторы подчёркивают, что США продолжат поддерживать Украину и будут «работать над укреплением стабильности и устойчивости других демократических государств».

«Мы будем поддерживать европейские устремления Грузии и Молдавии, а также их приверженность (проведению. — RT) важных институциональных реформ. Мы будем помогать партнёрам в укреплении демократических институтов власти, верховенства права и развития экономики на Западных Балканах. Мы будем способствовать демократическим усилиям, направленным на разрешение конфликта на Южном Кавказе», — сообщается в стратегии.

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Как пояснил в комментарии RT сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, из нового документа становится ясно, что Вашингтон рассматривает Россию как непосредственную военно-политическую угрозу, а Китай — как долгосрочную экзистенциальную угрозу своим интересам.

«Проблема борьбы с растущим влиянием Китая для США лежит больше в экономической плоскости, и Вашингтон пока не знает, какой алгоритм подобрать для её решения. Главной проблемой безопасности в данный момент является Россия из-за своего ядерного потенциала», — говорит аналитик.

По его словам, новая стратегия по нацбезопасности во многом повторяет так называемую промежуточную стратегию, которая была принята в 2021 году, когда Байден пришёл к власти.

«В той стратегии основная ставка также делалась на сдерживание России и Китая всеми доступными способами, и эти две страны также были названы главной проблемой для нацбезопасности США», — напомнил Блохин.

«Кроме того, там тоже заявлялось, что Вашингтон должен усиливать сотрудничество с союзниками, укреплять либеральный миропорядок и так далее. В нынешней стратегии каких-либо радикально новых выводов нет, даже несмотря на ситуацию вокруг Украины. Байден и так практически каждый день говорит, что США должны противодействовать «авторитарным державам» и продвигать «демократию», — отметил аналитик.

При этом он обратил внимание на то, что в новой стратегии упоминаются страны постсоветского пространства, «демократические» устремления которых намерен поддерживать Вашингтон.

«Это страны-сателлиты, которые США явно рассматривают как инструмент сдерживания России. Это их главное назначение как соседей РФ в стратегии Вашингтона. Американцы будут называть их своими союзниками и партнёрами, но всё это будет направлено исключительно на противодействие Москве», — полагает Блохин.

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Кроме того, он констатирует, что, несмотря на заявления об обратном, США осознанно идут по пути раскручивания новой холодной войны.

«Америка пытается разделить мир на своих союзников, то есть «демократические» страны, и на всех остальных во главе с Россией и Китаем. Все действия США обусловлены именно блоковым мышлением времён холодной войны, как в Европе, так и в Азии. Поэтому текущие заявления — это всего лишь риторика. На деле они действуют по принципу «кто не с нами, тот против нас», — рассуждает Блохин.

Доцент Академии труда и социальных отношений, кандидат политических наук Павел Фельдман, в свою очередь, полагает, что США ориентированы на долгосрочное сдерживание Китая, а функцию сдерживания России они собираются переложить на своих европейских союзников.

«Обновлённая стратегия отражает позицию политического реалиста и прагматика Джейка Салливана — советника Байдена по национальной безопасности, который рассматривает Китай как главного конкурента США в борьбе за неформальный статус глобального гегемона. Главным поводом для тревоги Вашингтон не без основания считает рост экономической и культурно-дипломатической мощи Пекина. Американцы не готовы вести жёсткую геополитическую борьбу на двух фронтах и поэтому делегируют функцию сдерживания России своим европейским союзникам — Украине и ЕС. Сами же они будут всеми силами избегать прямого столкновения с Москвой», — пояснил Фельдман.

Он прогнозирует, что США будут стремиться втянуть в свою сферу влияния как можно больше государств постсоветского пространства для наращивания активного противодействия России.

«Вашингтон пытается удерживать в своей сфере влияния постсоветские государства и осколки социалистического лагеря. Эта концепция реализуется уже более 30 лет параллельно с расширением НАТО на восток. Очевидно, что США отводят своим вассалам функцию разрушения пояса безопасности вокруг РФ. Имеет место попытка превратить закавказских и среднеазиатских соседей России в её противников, чтобы создать зону нестабильности по всему периметру государственной границы. Для этого будут использоваться уже проверенные методы: «цветные революции», пропаганда русофобии, экономический шантаж», — заключил политолог.