В поиске слабых мест: как США пытаются расширить санкционное давление на Россию

Вашингтон пытается убедить власти Бразилии ввести санкции против Москвы, но пока его действия безуспешны, заявил посол РФ в этой стране Алексей Лабецкий. В то же время США продолжают оказывать политическое давление на страны Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки, чтобы вынудить их присоединиться к рестрикциям против России. Однако, по мнению экспертов, многие государства сотрудничают с Москвой, развивают с ней партнёрские отношения и не намерены вставать под знамёна США в этом вопросе.

Власти Соединённых Штатов оказывают давление на Бразилию, убеждая её ввести рестрикции против России, сообщил посол РФ в этой латиноамериканской стране Алексей Лабецкий в ходе интервью РИА Новости.

«Мы это прекрасно видим и отдаём себе отчёт в том, что коллективный Запад, и прежде всего Вашингтон, пытаются убедить бразильцев в том, что необходимо ввести санкции против нашей страны. Пока никакого эффекта они не добились», — сказал дипломат.

Напомним, что после начала спецоперации РФ на Украине президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что его страна сохранит нейтралитет в вопросе этого конфликта. А в июле политик констатировал, что западные государства не добились желаемого в результате введения ограничений против Москвы. Наоборот, они столкнулись с ростом продовольственной инфляции и проблемами в сфере энергетики, отмечал Болсонару.

В свою очередь, советник второго кандидата на пост главы государства Луиса да Силвы, бывший глава МИД Бразилии Селсу Аморим в августовском интервью агентству Bloomberg подчёркивал, что в случае избрания да Силвы президентом, тот также не поддержит санкционную политику, направленную против России.

Санкционный фронт

Страны Запада и их союзники ввели против России широкие секторальные рестрикции после начала СВО, и теперь США предпринимают активные действия, пытаясь уговорить присоединиться к санкционному режиму государства, которые предпочли воздержаться от подобных действий.

В частности, Вашингтон оказывает давление на Индию, которая активно закупает у РФ энергоносители. Так, в конце марта бывший заместитель советника президента США по нацбезопасности Далип Сингх во время поездки в Нью-Дели заявил, что все страны ожидают «последствия» за неприсоединение к санкционному режиму против России.

«Я прибыл сюда с дружественным визитом, чтобы объяснить механизмы наших санкций и важность присоединения к нам, чтобы выразить общую решимость и содействовать общим интересам. И да, страны, которые активно пытаются обойти или компенсировать санкции, столкнутся с последствиями», — сказал он.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент РФ Владимир Путин

РИА Новости

© Сергей Бобылев

По его словам, США заинтересованы в том, чтобы другие страны не создавали «механизмы, поддерживающие рубль и подрывающие финансовую систему, в основе которой лежит доллар». Стоит отметить, что ещё до начала спецоперации Вашингтон пытался угрожать Нью-Дели санкциями за покупку вооружений у России.

Вашингтон также активно пытается воздействовать на Индонезию. В частности, в апреле министр финансов США Джанет Йеллен на встрече со своей коллегой Шри Мульяни Индравати заявила, что в рамках глобальной экономики с Россией якобы нельзя продолжать «вести бизнес как обычно».

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Однако президент Индонезии Джоко Видодо ещё в марте сказал, что его страна не собирается вводить ограничения против России из-за ситуации вокруг Украины.

Одновременно Вашингтон пытается оказывать давление на развивающиеся страны Африки. Так, постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, выступая перед журналистами в столице Уганды в начале августа, предупредила африканские государства о последствиях, которые их ждут в случае нарушения санкционного режима против РФ.

«Страны могут покупать российскую сельскохозяйственную продукцию, включая удобрения и пшеницу. Если государство решит сотрудничать с Россией в той области, на которую наложены санкции, оно будет нарушать режим санкций», — заявила дипломат.

В этом случае, по словам Томас-Гринфилд, «есть вероятность, что в их отношении будут приняты меры».

«Есть свои проблемы»

Президент Владимир Путин, комментируя введение против страны беспрецедентных ограничительных мер, неоднократно отмечал, что расчёт Запада на то, что рестрикции в короткий срок развалят экономику страны, не оправдался. Глава государства подчеркнул, что власти РФ шаг за шагом нормализуют экономическую ситуацию в стране.

«Вначале мы стабилизировали финансовые рынки, банковскую систему и торговую сеть, затем начали насыщать экономику ликвидностью и оборотным капиталом для сохранения устойчивости компаний, занятости и рабочих мест. Мрачные прогнозы относительно перспектив российской экономики, которые звучали еще весной, не сбылись», — констатировал Путин, выступая на ПМЭФ.

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По словам заведующего Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадима Козюлина, сейчас многие государства действуют в собственных национальных интересах, не присоединяясь к давлению на Москву.

«Бразилия придерживается нейтралитета в этом конфликте. Это самостоятельная страна, на которую Соединённые Штаты оказывают давление. Но Бразилия — не единственное государство в мире, на которое оказывается такое давление и, конечно, любому суверенному правительству такое не нравится», — рассказал эксперт.

В поиске новых участников для своего санкционного фронта США в первую очередь ориентируются на страны с прозападными правительствами, добавил Козюлин.

«Но есть большое количество государств, которые либо сотрудничают с Россией и развивают с ней партнёрские отношения, либо нейтральны — у них есть свои проблемы, они не хотят вставать на какую-либо сторону в этом вопросе. И таких стран достаточно много. А США пытаются поставить их под свои знамёна», — пояснил собеседник RT.

Флаги стран-участниц БРИКС

AP

© Wu Hong/Pool

Однако для нейтральных стран присоединение к санкциям чревато экономическими и политическими издержками, подчеркнул аналитик.

«Не все могут себе позволить возражать США. Однако Бразилия — одна из тех стран, которая может себе это позволить: у неё свой достаточно большой экономический потенциал и есть свои политические амбиции. Кроме того, Бразилия — участник межгосударственного объединения БРИКС, куда входит и Россия. А у этой организации есть свои принципы: это не организация единомышленников в полном смысле, но у этих стран сложились определённые партнёрские отношения. Бразилия ими дорожит», — пояснил политолог.

В поиске слабых мест

Однако, стоит ожидать, что США продолжат оказывать давление на Бразилию, Индию, Иран и прочие страны, прогнозирует Козюлин.

«Где-то будут угрожать санкциями, где-то наоборот — пытаться привлечь на свою сторону обещаниями ослабления санкционного режима, например, в случае Ирана и Венесуэлы», — добавил Козюлин.

США продолжают искать слабые места, давлением на которые можно усилить давление на Россию, пояснил в разговоре с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Это их работа. У США есть специальные координаторы санкций в Минфине и Госдепе. Они всегда будут искать слабые места, где можно продавить меры по сдерживанию России», — пояснил эксперт.

Президент Бразилии Жаир Болсонару и президент РФ Владимир Путин

РИА Новости

© Вячеслав Прокофьев

По словам Брутера, одним из таких мест недавно стали турецкие банки, которые отказались от обслуживания карт российской платёжной системы МИР.

«Потому что финансовый рынок заимствований целиком и полностью завязан на Запад. Кроме того, Турция находится в не очень благоприятном экономическом положении, поэтому они и говорят: «Либо вы отказываетесь от МИРа, либо мы отказываем в льготном краткосрочном кредитовании». А без краткосрочных кредитов турецкие банки не выживут», — пояснил политолог.

Он полагает, что США будут усиливать давление на Россию, пытаясь привлечь на свою сторону нейтральные и неопределившиеся страны, а также государства так называемого глобального Юга.

«Вашингтон будет пытаться полностью остановить всяческие торгово-экономические отношения с Россией, кроме тех, которые им выгодны и без которых они не могут существовать», — заключил эксперт.