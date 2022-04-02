Советник Байдена в ходе визита в Индию обсудил антироссийские санкции
«Сингх провёл консультации с индийскими коллегами о целях и механизмах санкций США, введённых против России», — говорится в заявлении Белого дома.
На встрече стороны также обсудили экономическое сотрудничество и ситуацию в регионах Индийского и Тихого океанов.
1 апреля в Минпромторге США сообщили о введении новых рестрикций в отношении ещё 120 организаций из России и Белоруссии.
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что введённые западными странами санкции против России возвращаются на Запад бумерангом.