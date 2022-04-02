Советник Байдена в ходе визита в Индию обсудил антироссийские санкции

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Заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх в рамках делового визита в Индию обсудил с коллегами новые санкции Вашингтона против Москвы.

«Сингх провёл консультации с индийскими коллегами о целях и механизмах санкций США, введённых против России», — говорится в заявлении Белого дома.

На встрече стороны также обсудили экономическое сотрудничество и ситуацию в регионах Индийского и Тихого океанов.

1 апреля в Минпромторге США сообщили о введении новых рестрикций в отношении ещё 120 организаций из России и Белоруссии.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что введённые западными странами санкции против России возвращаются на Запад бумерангом.

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