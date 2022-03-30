Медведев: санкции против России возвращаются на Запад бумерангом

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Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что введённые западными странами санкции против России возвращаются на Запад бумерангом.
Медведев: санкции против России возвращаются на Запад бумерангом
  • AP
  • © Yulia Zyryanova

«Спустя всего несколько недель после введения «адских» санкций против России ожидаемо выяснилось, что они возвращаются на Запад бумерангом», — заявил он в своём Telegram-канале.

Также Медведев сообщил, что увеличивается глобальная инфляция. 

«Похоже, что в Европе начинается рецессия, которая может распространиться на весь мир», — заявил он.

Зампред Совбеза также обратил внимание, что цены на топливо в Европе «растут космическими скоростями».

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что антироссийские санкции наносят огромный ущерб экономике стран, которые ввели ограничительные меры против России.

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