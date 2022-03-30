Медведев: санкции против России возвращаются на Запад бумерангом

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что введённые западными странами санкции против России возвращаются на Запад бумерангом.

«Спустя всего несколько недель после введения «адских» санкций против России ожидаемо выяснилось, что они возвращаются на Запад бумерангом», — заявил он в своём Telegram-канале.

Также Медведев сообщил, что увеличивается глобальная инфляция.

«Похоже, что в Европе начинается рецессия, которая может распространиться на весь мир», — заявил он.

Зампред Совбеза также обратил внимание, что цены на топливо в Европе «растут космическими скоростями».

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что антироссийские санкции наносят огромный ущерб экономике стран, которые ввели ограничительные меры против России.