Медведев: санкции против России возвращаются на Запад бумерангом
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- © Yulia Zyryanova
«Спустя всего несколько недель после введения «адских» санкций против России ожидаемо выяснилось, что они возвращаются на Запад бумерангом», — заявил он в своём Telegram-канале.
Также Медведев сообщил, что увеличивается глобальная инфляция.
«Похоже, что в Европе начинается рецессия, которая может распространиться на весь мир», — заявил он.
Зампред Совбеза также обратил внимание, что цены на топливо в Европе «растут космическими скоростями».
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что антироссийские санкции наносят огромный ущерб экономике стран, которые ввели ограничительные меры против России.