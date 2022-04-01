США вводят санкции против ещё 120 организаций из России и Белоруссии

Соединённые Штаты вводят санкции в отношении ещё 120 организаций из России и Белоруссии. Об этом сообщили в американском Минторге.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство торговли США.

Отмечается, что внесённые в чёрный список организации «действовали вопреки интересам национальной безопасности или внешней политике Соединённых Штатов».

Также уточняется, что Минторг США внёс российские юрлица в чёрный список за приобретение запрещённой экспортными ограничениями продукции для поддержки военной модернизации и ввёл в отношении них «презумпцию отказа» при выдаче экспортных лицензий.

Ранее США объявили об очередных санкциях против России.

Ограничительные меры введены в отношении 13 физических лиц и 21 предприятия из России. В частности, в список попали НИИ «Вектор», «Серния Инжиниринг», «Сертал».

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что введённые западными странами санкции против России возвращаются на Запад бумерангом.