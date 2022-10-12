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США намерены снизить риски ядерной войны и продолжат модернизировать своё оружие

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В США планируется модернизировать свои ядерные вооружения на фоне достижения цели снизить риски развязывания ядерной войны.
США намерены снизить риски ядерной войны и продолжат модернизировать своё оружие
  • Gettyimages.ru

«К 2030-м годам США впервые потребуется сдерживать две крупные ядерные державы... Чтобы наши силы и далее оставались способными реагировать на угрозы, с которыми мы сталкиваемся, мы намерены модернизировать нашу ядерную триаду, командование ядерными силами, средства управления и связи, нашу ядерную инфраструктуру», — говорится в обновлённой стратегии по национальной безопасности США.

Отмечается, что таким образом Соединённые Штаты намерены добиться снижения рисков развязывания ядерной войны.

Администрация американского президента Джо Байдена опубликовала новую стратегию США по нацбезопасности.

Главными целями в документе названы защита американцев и расширение экономических возможностей страны. Также Соединённые Штаты намерены сдерживать «представляющую опасность» Россию и конкурировать с Китаем.

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