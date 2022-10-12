Новая стратегия безопасности США предусматривает сдерживание России и конкуренцию с Китаем
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«Мы будем эффективно конкурировать с Китайской Народной Республикой, которая является единственным конкурентом, обладающим как намерением, так и способностью изменить международный порядок, сдерживая при этом опасную Россию», — говорится в стратегии, опубликованной на сайте Белого дома.
В августе президент России Владимир Путин заявил, что западные страны пытаются удержать гегемонию, реализуя политику сдерживания, подрывая любые альтернативные пути развития других стран.