Новая стратегия безопасности США предусматривает сдерживание России и конкуренцию с Китаем

Администрация американского президента Джо Байдена опубликовала новую стратегию США по нацбезопасности. Главными целями в документе названы защита американцев и расширение экономических возможностей страны. Также Соединённые Штаты намерены сдерживать «представляющую опасность» Россию и конкурировать с Китаем.

«Мы будем эффективно конкурировать с Китайской Народной Республикой, которая является единственным конкурентом, обладающим как намерением, так и способностью изменить международный порядок, сдерживая при этом опасную Россию», — говорится в стратегии, опубликованной на сайте Белого дома.

В августе президент России Владимир Путин заявил, что западные страны пытаются удержать гегемонию, реализуя политику сдерживания, подрывая любые альтернативные пути развития других стран.