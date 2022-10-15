Fox News: США будут вынуждены резко сократить поставки вооружения Украине в скором времени

Соединённым Штатам придётся сократить поставки вооружения Украине на фоне истощения запасов оружия. Об этом заявил в интервью Fox News старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Канчиан.

Канчиан в своих суждениях опирался на собранную им информацию об оставшихся запасах оружия в США и промышленных мощностях страны, а также на данные источника из администрации американского лидера Джо Байдена.

По данным аналитика, США истощают свои запасы установок HIMARS, противотанковых ракетных комплексов Javelin и гаубиц М777.

«Мы продолжим поддерживать Украину, но нам придётся делать это другими способами. Например, мы можем предоставить аналоги, купить технику у третьих стран или замедлить процесс снабжения», — заключил Канчиан.

Ранее Канчиан отмечал, что запасы снарядов для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, поставляемых Киеву Соединёнными Штатами, могут закончиться через три-четыре месяца.