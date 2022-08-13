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Экс-полковник США допустил, что запасы ракет HIMARS могут скоро закончиться на Украине

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Запасы снарядов для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, поставляемых Киеву Соединёнными Штатами, могут закончиться через три-четыре месяца. Об этом заявил полковник американской морской пехоты в отставке Марк Канчиан.

«Три-четыре месяца — это довольно смелое предположение, но я бы не назвал это безумием», — приводит Newsweek его слова.

По словам Канчиана, некоторые эксперты утверждают, что запасы снарядов могут закончиться в течение месяца.

«Мы подойдём к моменту, когда Соединённым Штатам придётся сократить число поставляемых ракет из-за исчерпания собственных запасов», — добавил военный.

Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что украинские военные обстреляли Каховскую ГЭС, есть некритичные попадания.

12 августа посол Украины в США Оксана Маркарова попросила Пентагон обеспечить поставки на Украину боеприпасов к американским реактивным системам залпового огня HIMARS, беспилотников и гаубиц.

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