Экс-полковник США допустил, что запасы ракет HIMARS могут скоро закончиться на Украине
«Три-четыре месяца — это довольно смелое предположение, но я бы не назвал это безумием», — приводит Newsweek его слова.
По словам Канчиана, некоторые эксперты утверждают, что запасы снарядов могут закончиться в течение месяца.
«Мы подойдём к моменту, когда Соединённым Штатам придётся сократить число поставляемых ракет из-за исчерпания собственных запасов», — добавил военный.
Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что украинские военные обстреляли Каховскую ГЭС, есть некритичные попадания.
12 августа посол Украины в США Оксана Маркарова попросила Пентагон обеспечить поставки на Украину боеприпасов к американским реактивным системам залпового огня HIMARS, беспилотников и гаубиц.