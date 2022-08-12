Посол Украины запросила у США боеприпасы для РСЗО HIMARS и беспилотники

Посол Украины в США Оксана Маркарова попросила Пентагон обеспечить поставки на Украину боеприпасов к американским реактивным системам залпового огня HIMARS, беспилотников и гаубиц.

Об этом она сказала в интервью Bloomberg.

По её словам, несмотря на получение Киевом систем HIMARS, Украине нужно больше вооружений для дальнего радиуса действий.

Также она заявила, что Киев желает получить от США беспилотники Switchblade, Puma и Phoenix Ghost.

Маркарова добавила, что в Пентагоне знают, «что нужно и зачем» Украине.

Ранее в Херсонской области сообщили, что ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС из HIMARS.

Минобороны России сообщило, что во время наступления союзных сил в районе Соледара (ДНР) 14-я бригада Вооружённых сил Украины потеряла более 2 тыс. человек, остальных вывели в тыл.