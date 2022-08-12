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Минобороны: в районе Соледара бригада ВСУ потеряла более 2 тысяч военных

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Во время наступления союзных сил в районе Соледара (ДНР) 14-я бригада Вооружённых сил Украины потеряла более 2 тыс. человек, остальных вывели в тыл. Об этом проинформировало Министерство обороны России.
Минобороны: в районе Соледара бригада ВСУ потеряла более 2 тысяч военных
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«В результате наступательных действий союзных сил в районе Соледара потери 14-й механизированной бригады ВСУ составили более 2 тыс. человек», — заявил официальный представитель российского оборонного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, украинское командование вывело остатки личного состава бригады в тыловые районы. 

Ранее в ДНР заявили, что союзные войска ведут бои в промзонах Соледара и Артёмовска.

Также глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что бойцы спецназа «Ахмат» совместно со вторым корпусом Народной милиции ЛНР взяли под контроль завод Knauf в Соледаре.

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