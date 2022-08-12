Минобороны: в районе Соледара бригада ВСУ потеряла более 2 тысяч военных
- globallookpress.com
- © Konstantin Kokoshkin
«В результате наступательных действий союзных сил в районе Соледара потери 14-й механизированной бригады ВСУ составили более 2 тыс. человек», — заявил официальный представитель российского оборонного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По его словам, украинское командование вывело остатки личного состава бригады в тыловые районы.
Ранее в ДНР заявили, что союзные войска ведут бои в промзонах Соледара и Артёмовска.
Также глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что бойцы спецназа «Ахмат» совместно со вторым корпусом Народной милиции ЛНР взяли под контроль завод Knauf в Соледаре.