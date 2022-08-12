Минобороны: в районе Соледара бригада ВСУ потеряла более 2 тысяч военных

Во время наступления союзных сил в районе Соледара (ДНР) 14-я бригада Вооружённых сил Украины потеряла более 2 тыс. человек, остальных вывели в тыл. Об этом проинформировало Министерство обороны России.

globallookpress.com

© Konstantin Kokoshkin