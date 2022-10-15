Илон Маск сообщил, что продолжит финансировать работу Starlink на Украине

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что продолжит финансировать работу Starlink на Украине.

«Хотя Starlink по-прежнему теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов налогоплательщиков, мы просто продолжим бесплатно финансировать правительство Украины», — написал он в Twitter.

Ранее компания SpaceX уведомила Минобороны США, что более не в состоянии оплачивать работу системы спутниковой связи Starlink на Украине.

Отмечается, что Starlink обратилась к Пентагону с просьбой взять на себя оплату поставок Киеву дополнительных терминалов компании, речь идёт о выделении по линии Пентагона $124 млн до конца 2022 года.