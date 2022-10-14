Узнать больше

CNN: SpaceX уведомила Пентагон, что не может оплачивать работу Starlink на Украине

Короткая ссылка
Компания SpaceX уведомила Минобороны США, что более не в состоянии оплачивать работу системы спутниковой связи Starlink на Украине.

Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на текст письма директора Starlink.

«Мы не в состоянии далее предоставлять Украине терминалы Starlink или оплачивать работу существующих терминалов в течение неопределённого времени», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Starlink обратилась к Пентагону с просьбой взять на себя оплату поставок Киеву дополнительных терминалов компании, речь идёт о выделении по линии Пентагона $124 млн до конца 2022 года.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников сообщила, что система спутниковой связи Starlink, произведённая компанией Илона Маска SpaceX и используемая украинскими военными, начала давать сбои в зоне российской спецоперации.

По словам Илона Маска, компания SpaceX потратила $80 млн на запуск и поддержание работы интернет-сети на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить