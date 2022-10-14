CNN: SpaceX уведомила Пентагон, что не может оплачивать работу Starlink на Украине

Компания SpaceX уведомила Минобороны США, что более не в состоянии оплачивать работу системы спутниковой связи Starlink на Украине.

Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на текст письма директора Starlink.

«Мы не в состоянии далее предоставлять Украине терминалы Starlink или оплачивать работу существующих терминалов в течение неопределённого времени», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Starlink обратилась к Пентагону с просьбой взять на себя оплату поставок Киеву дополнительных терминалов компании, речь идёт о выделении по линии Пентагона $124 млн до конца 2022 года.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников сообщила, что система спутниковой связи Starlink, произведённая компанией Илона Маска SpaceX и используемая украинскими военными, начала давать сбои в зоне российской спецоперации.

По словам Илона Маска, компания SpaceX потратила $80 млн на запуск и поддержание работы интернет-сети на Украине.