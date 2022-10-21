Глава офиса Зеленского Ермак назвал идиотами призывающих к миру не на условиях Киева

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в статье для Washington Post назвал «полезными идиотами» призывающих к миру не на условиях Киева.

«Полезные идиоты на Западе всё громче и громче призывают к миру. К сожалению, похоже, что некоторые услышали их голоса. Бывшие и нынешние политики и влиятельные бизнесмены призывают к переговорам с Кремлём», — заявил Ермак.

По его словам, в мире распространилось убеждение о том, что Украине следует скорее заверить боевые действия для предотвращения мировой войны.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим отказался от переговоров.

Он подчеркнул, что Москва всегда открыта к переговорам с Киевом, если украинский режим «созреет».

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что не желает вести диалог с властями России относительно урегулирования ситуации на Украине.