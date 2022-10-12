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Макрон заявил, что Украине придётся пойти на переговоры с Россией рано или поздно

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Президент Франции Эммануэль Макрон в эфире телеканала France 2 заявил, что Украине рано или поздно придётся пойти на переговоры с Россией, так как это отвечает интересам обеих стран.

«В определённый момент, и я желаю, чтобы это было как можно скорее, необходимо, чтобы все стороны вернулись к переговорам. И я думаю, что это будет в интересах и Украины, и России. Украина будет просто обязана это сделать», — цитирует его РИА Новости.

Зеленский в обращении к лидерам стран G7 ранее снова объявил, что не желает вести диалог с властями России относительно урегулирования ситуации на Украине.

До этого президент Украины заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой, но если в России будет другой президент.

Как отметил глава МИД России Сергей Лавров, фразу Путина о том, что чем дольше затягиваются переговоры, тем сложнее будет договариваться, нужно воспринимать всерьёз.

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