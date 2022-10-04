Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с Путиным

Украинский президент Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины.

«Констатировать невозможность проведения переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным», — говорится в документе.

30 сентября Путин в ходе разговора с королём Бахрейна Хамадом бен Исой аль-Халифой заявил, что Москва готова возобновить переговорный процесс с Киевом в случае заинтересованности в этом украинских властей.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Запад не позволит Киеву вступать в переговоры с Москвой.