военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с Путиным

Короткая ссылка
Украинский президент Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с Путиным
  • AP

Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины.

«Констатировать невозможность проведения переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным», — говорится в документе. 

30 сентября Путин в ходе разговора с королём Бахрейна Хамадом бен Исой аль-Халифой заявил, что Москва готова возобновить переговорный процесс с Киевом в случае заинтересованности в этом украинских властей.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Запад не позволит Киеву вступать в переговоры с Москвой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить