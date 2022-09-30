Путин заявил королю Бахрейна о готовности Москвы возобновить переговоры с Киевом
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте Кремля.
Президент России проинформировал короля Бахрейна о подписании договоров о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.
«Отмечено также, что российская сторона в случае заинтересованности киевских властей готова к возобновлению с ними переговорного процесса», — говорится в сообщении.
Также Москва подтвердила приглашение королю посетить с визитом Российскую Федерацию.
30 сентября президент России Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России.