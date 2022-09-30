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Путин заявил королю Бахрейна о готовности Москвы возобновить переговоры с Киевом

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Российский президент Владимир Путин в ходе разговора с королём Бахрейна Хамадом бен Исой аль-Халифой заявил, что Москва готова возобновить переговорный процесс с Киевом в случае заинтересованности в этом украинских властей.
Путин заявил королю Бахрейна о готовности Москвы возобновить переговоры с Киевом
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте Кремля.

Президент России проинформировал короля Бахрейна о подписании договоров о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. 

«Отмечено также, что российская сторона в случае заинтересованности киевских властей готова к возобновлению с ними переговорного процесса», — говорится в сообщении.

Также Москва подтвердила приглашение королю посетить с визитом Российскую Федерацию.

30 сентября президент России Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России.

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