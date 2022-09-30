Путин и король Бахрейна провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с королём Бахрейна Хамадом бен Исой аль-Халифой. Москва подтвердила приглашение королю посетить с визитом Российскую Федерацию.

Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества и выразили настрой на дальнейшее развитие российско-бахрейнских отношений в дружественном и взаимовыгодном ключе.

«Будет налажено взаимодействие и по линии Шанхайской организации сотрудничества в свете начатой на недавнем саммите в Самарканде процедуры получения Бахрейном статуса партнёра ШОС по диалогу», — говорится в заявлении Кремля.

В декабре 2021 года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время своего визита в Бахрейн заявила, что двум странам необходимо развивать отношения.