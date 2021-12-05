Матвиенко призвала развивать отношения России и Бахрейна

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время своего визита в Бахрейн заявила, что двум странам необходимо развивать отношения.

«Наши страны обладают большим потенциалом. Мы должны стремиться к расширению номенклатуры торговли, реализации проектов в энергетике, транспорте, аграрном секторе, геологоразведке», — сказала она.

Вместе с этим Матвиенко отметила, что новой сферой взаимодействия России и Бахрейна стал космос. Так, например, в мае был подписан меморандум о взаимопонимании между «Роскосмосом» и Национальным агентством космических наук Бахрейна о сотрудничестве в области мирного исследования космоса.

«Планомерно ведётся работа в межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству», — добавила она.

Ранее Матвиенко на встрече с вьетнамским президентом Нгуен Суан Фуком высказалась об отношениях России и Вьетнама.

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