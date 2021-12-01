Матвиенко высказалась об отношениях России и Вьетнама
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- РИА Новости
«В следующем году мы будем отмечать десять лет с момента установления всеобъемлющего стратегического партнёрства», — цитирует ТАСС Матвиенко.
Она отметила, что «эти слова очень хорошо характеризуют дух и характер российско-вьетнамских отношений».
«Наше сотрудничество развивается очень успешно в самых разных сферах», — заявила спикер Совфеда.
Ранее сообщалось, что по итогам переговоров президентов России и Вьетнама Владимира Путина и Нгуен Суан Фука между странами достигнуто соглашение о создании условий для взаимных поставок вакцин и прочих медицинских препаратов.