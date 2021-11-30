Россия и Вьетнам договорились создавать условия для взаимных поставок вакцин

По итогам переговоров президентов России и Вьетнама Владимира Путина и Нгуен Суан Фука между странами достигнуто соглашение о создании условий для взаимных поставок вакцин и прочих медицинских препаратов.

Из совместного заявления следует, что страны будут содействовать продвижению кооперации в области здравоохранения и фармацевтики на основе опыта сотрудничества в борьбе против COVID-19.

«Основными задачами для достижения указанных ориентиров являются... создание условий для взаимных поставок вакцин и других медицинских препаратов, организация их совместного производства и обмен соответствующими технологиями», — говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин ранее заявил, что стороны достигли договорённости о локализации производства на территории Вьетнама российской вакцины от коронавируса «Спутник V».