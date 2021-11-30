Вьетнам локализует производство «Спутника V»
- РИА Новости
«Один из крупнейших промышленных холдингов Вьетнама T&T Group, российская группа компаний «Биннофарм» (АФК «Система») и оператор первого вьетнамско-российского индустриального парка Deep C Russia договорились о локализации во Вьетнаме производства российской вакцины против коронавируса «Спутник V», — цитирует его ТАСС.
Уточняется, что трансфер технологии организует Российский фонд прямых инвестиций, а координацию проекта с начала его обсуждения ведёт российско-вьетнамский деловой совет, созданный под эгидой и при участии ТПП России.
По словам Катырина, подписание договора между участниками консорциума запланировано в начале декабря.
Ожидается, что уже в I квартале 2023 года удастся организовать полноценное производство. Завод, как планируется, будет выпускать не менее 40 млн доз двухкомпонентной вакцины в год.
В июне глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Венгрия, Вьетнам и ряд других стран интересуются производством российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на своей территории.