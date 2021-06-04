В РФПИ заявили о заинтересованности ряда стран в производстве «Спутника V»
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«Всё больше и больше стран проявляют дополнительный интерес к вакцине, в том числе Венгрия, которая заявила, что также хотела бы производить вакцину. Есть интерес, как вы знаете, и будем производить вакцину и в Италии, производить её и в Иране. Вьетнам недавно тоже заявил, что хотел бы производить», — цитирует его ТАСС.
Ранее президент Вьетнама Нгуен Суан Фук направил письмо российскому лидеру Владимиру Путину, в котором попросил наладить производство российских вакцин на вьетнамской территории.
2 июня стало известно, что производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории Сербии начнётся 4 июня.