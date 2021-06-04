В РФПИ заявили о заинтересованности ряда стран в производстве «Спутника V»

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Венгрия, Вьетнам и ряд других стран интересуются производством российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на своей территории.

«Всё больше и больше стран проявляют дополнительный интерес к вакцине, в том числе Венгрия, которая заявила, что также хотела бы производить вакцину. Есть интерес, как вы знаете, и будем производить вакцину и в Италии, производить её и в Иране. Вьетнам недавно тоже заявил, что хотел бы производить», — цитирует его ТАСС.

Ранее президент Вьетнама Нгуен Суан Фук направил письмо российскому лидеру Владимиру Путину, в котором попросил наладить производство российских вакцин на вьетнамской территории.

2 июня стало известно, что производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории Сербии начнётся 4 июня.