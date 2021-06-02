Вьетнам призвал Россию наладить производство российских вакцин на вьетнамской территории

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Президент Вьетнама Нгуен Суан Фук направил письмо российскому лидеру Владимиру Путину, в котором попросил наладить производство российских вакцин на вьетнамской территории.
Вьетнам призвал Россию наладить производство российских вакцин на вьетнамской территории
  • Reuters

Об этом сообщает вьетнамское государственное новостное агентство VNA.

«Фук пожелал, чтобы Россия облегчила Вьетнаму доступ к своим вакцинам и участвовала в производстве вакцин во Вьетнаме», — говорится в обращении.

Вместе с этим в письме президент Вьетнама выразил удовлетворение позитивным развитием двусторонних отношений в различных областях, несмотря на последствия пандемии.

Ранее стало известно, что производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории Сербии начнётся 4 июня.

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