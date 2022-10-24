«Считают себя вправе обострять риторику»: как в Киеве добиваются вовлечения стран Запада в конфликт с Россией

Мир должен нанести удар по Москве, если она атакует «центр принятия решений» в Киеве, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его мнению, в данном случае не имеет значения, входит Украина в НАТО или нет: достаточно того, что она находится на Европейском континенте. По словам аналитиков, чувствуя вседозволенность, киевский режим позволяет себе переходить все грани разумного в стремлении поддержать интерес партнёров к конфликту. Однако таким образом украинские власти лишь усугубляют ситуацию и сужают возможности для будущих дипломатических манёвров в отношениях с Россией, считают эксперты.

Союзники Украины должны немедленно нанести удар по Москве, если в Кремле дадут команду атаковать «центр принятия решений» в Киеве, заявил президент Владимир Зеленский в интервью канадским телеканалам CTV и CBC.

«Если месседж звучит, что будет удар по центру принятия решений, то ответ всего мира должен быть следующий: «Смотри, если ты ударил по Банковой (улица, где расположен офис президента Украины. — RT), то будет удар там, где ты находишься... Если ты так сделаешь, то через секунду уже, невзирая на результат твоего удара, будет удар по твоему центру принятия решений, в твоей стране», — пояснил Зеленский.

В этом случае, по его словам, неважно, входит Украина в состав НАТО или нет. По его мнению, достаточно того, что она находится на Европейском континенте. При этом Зеленский заявил, что не считает призыв ударить по Москве шантажом, поскольку Россия якобы понимает только язык силы.

Кроме того, он выразил уверенность, что Запад должен изолироваться от всего российского сообщества в качестве наказания за поддержку властей РФ.

«Если вы, россияне, не будете давить на своего президента, то весь мир изолируется от вас. Мир не будет с вами говорить... Вы не будете отдыхать за границей... Вы не сможете зарабатывать, вы не сможете вести бизнес с миром: с Европой, Канадой, Соединёнными Штатами», — заявил президент.

Американский оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS

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© South Korean Defense Ministry

Требования и претензии

Зеленский не в первый раз призывает западных союзников к нанесению ударов по России. Так, 6 октября во время онлайн-выступления на мероприятии, организованном австралийским неправительственным аналитическим центром «Институт Лоуи», он заявил, что страны Североатлантического альянса должны нанести превентивные удары по России, чтобы исключить применение Москвой ядерного оружия.

«Что должно делать НАТО... Превентивные удары, чтобы они (в России. — RT) знали, что с ними будет, если применят. А не наоборот — ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать: «Ах ты так, ну вот держи от нас!» Пересмотреть применение своего давления, порядок применения», — заявил украинский президент.

Однако позднее он сам и его помощники попытались убедить мировую общественность, что прозвучавшие слова были неверно истолкованы: в них якобы содержался не призыв к нанесению ядерного удара, а подразумевалось введение санкций против Москвы.

На эти попытки отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» обратил внимание, что никто на Западе не одёрнул Зеленского, позволившего себе подобные провокационные высказывания.

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«Были какие-то робкие попытки, скажем так, осудить тон Зеленского. Мы слышали в Организации Объединённых Наций и так далее. Но, к нашему сожалению, скажем так, никому в голову не пришло приструнить своего вассала», — сказал Песков.

Стоит отметить, что выдвигать различные требования к западным партнёрам в ультимативной форме позволяет себе не только украинский президент, но и члены его администрации. Так, премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung 22 октября заявил, что власти западных государств должны разработать механизм конфискации российских активов, доходы от которых были бы потом инвестированы в Украину.

По словам главы офиса президента Андрея Ермака, западный мир должен осознать, что «традиционные методы дипломатии» в отношениях с Россией остались в прошлом, и по этой причине международные правозащитные организации должны найти «альтернативные нестандартные подходы», иначе доверие к ним будет подорвано.

Грозит западным партнёрам и советник Ермака Михаил Подоляк. В своём Twitter 22 октября он попытался обосновать связь между российскими ударами по украинским инфраструктурным объектам и наплывом беженцев в Европу, который РФ якобы намеренно провоцирует. С точки зрения Подоляка, избежать «гуманитарной катастрофы» европейцы могут лишь в том случае, если срочно передадут Киеву средства ПВО и ракеты к ним.

Зенитная батарея Patriot в Польше

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© Dominika Zarzycka/SOPA Images/LightRocket

Ослеплённые вседозволенностью

Как отметил зампред комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев, украинский президент, то и дело выступая с провокационными призывами, лишь подрывает свой авторитет в глазах не только западных партнёров, но и мирового сообщества. По словам эксперта, вседозволенность, которой пользуются сегодня киевские власти, вскружила им голову, так как никто не осуждает ни их слова, ни их действия.

«Исходя из отсутствия критики, в Киеве считают себя вправе обострять свою риторику не только в адрес противника в лице РФ, но и в адрес партнёров, если те недостаточно расторопны или нерешительны в принятии нужных украинским властям решений. Однако подобными заявлениями Киев лишь портит свой имидж, превращаясь из «героического защитника западных ценностей» в постоянного просителя, ещё и агрессивного, способного спровоцировать глобальную катастрофу, если и дальше идти у него на поводу», — пояснил депутат.

По его словам, ослеплённые западной поддержкой, в Киеве явно не понимают, какую в действительности роль играют в планах своих кураторов.

«Американцы, европейцы используют Украину для борьбы с Россией. Они ею дерутся, как палкой. Но проблема в том, что эта палка почти сломалась. Они её выбросят как ненужную и возьмут новую — Прибалтику, Молдавию. А «палка» до сих пор думает, что она партнёр, что наверху у неё союзники, которые заботятся о её благе, что они должны отстаивать её интересы. Никогда и никто из западных союзников Украины не воспримет всерьёз её призывы и требования. Максимум будут продолжать выделять деньги и оружие. А вот Украина своим поведением отрезает для себя возможности в дальнейшем вернуться к переговорам с РФ по мирному урегулированию», — считает собеседник RT.

Украинские военные

AP

© Andrew Marienko

В свою очередь, доцент МГУ Борис Межуев полагает, что украинское руководство сознательно делает провокационные заявления, чтобы подогреть интерес к конфликту и не дать ему исчезнуть из политической повестки. Ведь на Западе уже почти в открытую говорят, что помощь Киеву затянулась и не приносит ожидаемых результатов, отметил эксперт в разговоре с RT.

«Стратегия Зеленского направлена на то, чтобы апеллировать к чувству «потревоженной совести» Запада. Ведь именно при его содействии и одобрении украинские власти пошли на обострение отношений с Россией и даже на конфликт. В связи с этим вполне понятно, что в Киеве теперь не хотят оставаться один на один с проблемой и пытаются вдохновлять союзников на новые шаги по поддержке», — сказал Межуев.

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По его словам, нынешнее руководство Украины понимает, что Запад сегодня стоит на развилке: оказание дальнейшей помощи Киеву для них затратно, но и пойти на компромисс с Россией там тоже не могут. Ведь на кону стоит ослабление роли РФ на международной арене, её вытеснение как геополитического конкурента.

«Зеленский своими призывами подталкивает союзников к тому варианту, от которого выигрывает сам. Ведь если он потеряет поддержку Запада, то у власти ему не удержаться», — пояснил аналитик.

Вместе с тем, несмотря на участившиеся высказывания западных политиков о пагубности дальнейшего раздувания конфликта на Украине, власти предержащие на Западе не откажутся от курса содействия Киеву, уверен Олег Матвейчев.

«В частности, действующая администрация США будет до конца отстаивать необходимость дальнейшей накачки Украины оружием и деньгами, чтобы оправдать все предыдущие затраты и использовать своих подопечных против России. По этой причине они будут и дальше закрывать глаза на все выступления своих марионеток и принуждать к этому европейских партнёров. Поэтому осуждения в адрес Киева мы ещё долго не услышим, поскольку в противном случае это дискредитирует всю западную поддержку Украины», — резюмировал депутат.