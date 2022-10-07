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Песков: никому не пришло в голову приструнить Зеленского на фоне его заявления

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1» выразил сожаление о том, что никому не пришло в голову приструнить украинского лидера Владимира Зеленского после его высказывания о превентивном ударе по России.
Песков: никому не пришло в голову приструнить Зеленского на фоне его заявления
  • РИА Новости

«Были какие-то робкие попытки, скажем так, осудить тон Зеленского. Мы слышали в Организации Объединённых Наций и так далее. Но, к нашему сожалению, скажем так, никому в голову не пришло приструнить своего вассала», — цитирует его РИА Новости.

Песков подчеркнул, что это очень опасно.

Ранее Зеленский заявил, что страны НАТО должны нанести превентивные удары по России для исключения применения Москвой ядерного оружия.

Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что позиция ООН о неприемлемости даже дискуссии о ядерном конфликте остаётся прежней.

В Кремле неоднократно отмечали, что Россия может применить ядерное вооружение только в соответствии с положениями своей ядерной доктрины.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.

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