В ООН прокомментировали призыв Зеленского нанести удары по России

Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о нанесении «превентивного» удара по территории России.

По словам Дюжаррика, позиция ООН о неприемлемости даже дискуссии о ядерном конфликте остаётся прежней.

«Что касается любых замечаний, касающихся применения ядерного оружия, я хотел бы отослать вас к тому, что Генеральный секретарь уже сказал по этому вопросу. Его позиция не изменилась», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Зеленский заявил, что страны НАТО должны нанести превентивные удары по России для исключения применения Москвой ядерного оружия.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что США и Британия, которые де-факто руководят деятельностью Киева, должны нести ответственность за заявления украинского президента.

Пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер заявил, что США не усмотрели признаков того, что в Москве приняли решение применить ядерное оружие.

В Кремле неоднократно отмечали, что Россия может применить ядерное вооружение только в соответствии с положениями своей ядерной доктрины.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.