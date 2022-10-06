Пентагон: США не увидели признаков готовности применить ядерное оружие со стороны России
- AFP
«Мы не считаем, что президент Путин принял сейчас решение о применении ядерного оружия. Повторю, мы относимся к этому весьма серьёзно», — цитирует его ТАСС.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страны НАТО должны нанести превентивные удары по России для исключения применения Москвой ядерного оружия.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что США и Британия, которые де-факто руководят деятельностью Киева, должны нести ответственность за заявления украинского президента.
В Кремле неоднократно отмечали, что Россия может применить ядерное вооружение только в соответствии с положениями своей ядерной доктрины.
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.