Пентагон: США не увидели признаков готовности применить ядерное оружие со стороны России

В США не усмотрели признаков того, что в Москве приняли решение применить ядерное оружие, заявил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.

«Мы не считаем, что президент Путин принял сейчас решение о применении ядерного оружия. Повторю, мы относимся к этому весьма серьёзно», — цитирует его ТАСС.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страны НАТО должны нанести превентивные удары по России для исключения применения Москвой ядерного оружия.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что США и Британия, которые де-факто руководят деятельностью Киева, должны нести ответственность за заявления украинского президента.

В Кремле неоднократно отмечали, что Россия может применить ядерное вооружение только в соответствии с положениями своей ядерной доктрины.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.