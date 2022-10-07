Зеленский утверждает, что не призывал наносить превентивные удары по России
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Би-би-си.
В контексте угроз применения ядерного оружия президент Украины заявил, что считает опасным «даже говорить об этом».
«Я сказал, что нужно применить превентивные пинки, а не удары», — цитирует Зеленского РИА Новости.
Представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова Зеленского о том, что его не так поняли, назвала политика «шутом гороховым».
Замглавы российской делегации на заседании Первого комитета ГА ООН Константин Воронцов отметил, что в выступлении Зеленского речь шла «не о мифических санкциях», а чётко о необходимости превентивных ударов стран НАТО по России.
В Кремле отметили, что слова украинского президента говорят о моральном состоянии, в котором пребывает политик, и подтверждают правоту российского руководства в проведении специальной военной операции.