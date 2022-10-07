Зеленский утверждает, что не призывал наносить превентивные удары по России

Украинский президент Владимир Зеленский утверждает, что его слова о превентивных ударах по России не так поняли и под ними он подразумевал санкции против Москвы.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Би-би-си.

В контексте угроз применения ядерного оружия президент Украины заявил, что считает опасным «даже говорить об этом».

«Я сказал, что нужно применить превентивные пинки, а не удары», — цитирует Зеленского РИА Новости.

Представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова Зеленского о том, что его не так поняли, назвала политика «шутом гороховым».

Замглавы российской делегации на заседании Первого комитета ГА ООН Константин Воронцов отметил, что в выступлении Зеленского речь шла «не о мифических санкциях», а чётко о необходимости превентивных ударов стран НАТО по России.

В Кремле отметили, что слова украинского президента говорят о моральном состоянии, в котором пребывает политик, и подтверждают правоту российского руководства в проведении специальной военной операции.