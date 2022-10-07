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Песков: слова Зеленского об ударе по России подтверждают правильность решения об СВО

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Заявление украинского президента Владимира Зеленского о превентивных ударах по России говорит о моральном состоянии, в котором пребывает политик. Эти слова подтверждают правоту российского руководства в проведении специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков: слова Зеленского об ударе по России подтверждают правильность решения об СВО
  • РИА Новости

Об этом он сказал журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

«Это совершенно вопиющее заявление, которое говорит о, наверное, моральном состоянии президента Украины, которое чревато очень опасными непоправимыми ошибками, что лишний раз подчёркивает правоту нашего президента, когда он принимал решение о проведении специальной военной операции», — цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее Зеленский заявил, что страны НАТО должны нанести превентивные удары по России для исключения применения Москвой ядерного оружия.

Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что заявления украинского президента являются свидетельством необходимости проведения специальной военной операции.

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