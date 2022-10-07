Лавров: слова Зеленского об ударах по России доказали необходимость проведения СВО

Заявления украинского лидера Владимира Зеленского с призывом нанести превентивный удар по России являются свидетельством необходимости проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

«Этот деятель, по сути, предъявил всему миру очередные доказательства тех угроз, которые исходят от киевского режима, для нейтрализации которых и была начата специальная военная операция», — рассказал он на заседании комиссии генсовета партии «Единая Россия».

Лавров назвал смешными попытки представителей Зеленского заявить, что он имел в виду что-то другое.

«Мы все помним, как он ещё в январе заявлял о стремлении Украины обладать ядерным оружием, стало быть, эта мысль у него давно и глубоко засела», — подчеркнул глава российского МИД.

Ранее Зеленский заявил, что страны НАТО должны нанести превентивные удары по России для исключения применения Москвой ядерного оружия.

Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что позиция ООН о неприемлемости даже дискуссии о ядерном конфликте остаётся прежней.