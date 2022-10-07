МИД: Москва учтёт слова Зеленского об ударах по России при принятии мер безопасности
- РИА Новости
«Я призываю всех делегатов зайти на сайт, где размещено это интервью на украинском языке, и послушать в первоисточнике, что сказал президент Зеленский. И вы вполне услышите, что речь шла не о каких-то там превентивных санкциях до 24 февраля, мифических, которые выдумывает пресс-служба президента, а речь шла чётко о необходимости превентивных ядерных ударов стран НАТО по России и ни о чём другом», — сказал дипломат, слова которого приводит РИА Новости.
В этих условиях Россия обязательно будет «отслеживать и учитывать эти заявления» Зеленского при принятии мер по обеспечению ядерного сдерживания и по обеспечению безопасности страны в соответствии с военной доктриной, добавил Воронцов.