МИД: Москва учтёт слова Зеленского об ударах по России при принятии мер безопасности

Москва будет учитывать заявления украинского президента Владимира Зеленского о превентивных ударах по России при принятии мер безопасности, заявил замглавы российской делегации на заседании Первого комитета ГА ООН Константин Воронцов.

«Я призываю всех делегатов зайти на сайт, где размещено это интервью на украинском языке, и послушать в первоисточнике, что сказал президент Зеленский. И вы вполне услышите, что речь шла не о каких-то там превентивных санкциях до 24 февраля, мифических, которые выдумывает пресс-служба президента, а речь шла чётко о необходимости превентивных ядерных ударов стран НАТО по России и ни о чём другом», — сказал дипломат, слова которого приводит РИА Новости.

В этих условиях Россия обязательно будет «отслеживать и учитывать эти заявления» Зеленского при принятии мер по обеспечению ядерного сдерживания и по обеспечению безопасности страны в соответствии с военной доктриной, добавил Воронцов.