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МИД: Москва учтёт слова Зеленского об ударах по России при принятии мер безопасности

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Москва будет учитывать заявления украинского президента Владимира Зеленского о превентивных ударах по России при принятии мер безопасности, заявил замглавы российской делегации на заседании Первого комитета ГА ООН Константин Воронцов.
МИД: Москва учтёт слова Зеленского об ударах по России при принятии мер безопасности
  • РИА Новости

«Я призываю всех делегатов зайти на сайт, где размещено это интервью на украинском языке, и послушать в первоисточнике, что сказал президент Зеленский. И вы вполне услышите, что речь шла не о каких-то там превентивных санкциях до 24 февраля, мифических, которые выдумывает пресс-служба президента, а речь шла чётко о необходимости превентивных ядерных ударов стран НАТО по России и ни о чём другом», — сказал дипломат, слова которого приводит РИА Новости.

В этих условиях Россия обязательно будет «отслеживать и учитывать эти заявления» Зеленского при принятии мер по обеспечению ядерного сдерживания и по обеспечению безопасности страны в соответствии с военной доктриной, добавил Воронцов.

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