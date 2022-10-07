Захарова назвала Зеленского «шутом гороховым» из-за его заявлений об ударах по России

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала президента Украины Владимира Зеленского «шутом гороховым».

«Зеленский заявил, что под «превентивными ударами» по России имел в виду новые западные санкции для недопущения ядерной войны. Шут гороховый», — написала она в Telegram.

Ранее Зеленский заявил, что страны НАТО должны нанести превентивные удары по России для исключения применения Москвой ядерного оружия.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1» выразил сожаление о том, что никому не пришло в голову приструнить украинского лидера.

Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что позиция ООН о неприемлемости даже дискуссии о ядерном конфликте остаётся прежней.