Борьба за поддержку: зачем в Киеве говорят о вовлечённости НАТО в конфликт на Украине

Российской армии на Украине сегодня, по сути, противостоят силы НАТО, заявила вице-премьер республики по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Она подчеркнула, что подготовка украинских военных идёт по стандартам альянса, который также снабжает их оружием. При этом она призвала западные страны активнее оказывать помощь Киеву, чтобы не допустить усиления Москвы. Несмотря на то что в НАТО отрицают свою вовлечённость в конфликт на Украине, генсек альянса Йенс Столтенберг ранее отметил, что поражение Киева в противостоянии с РФ будет означать и поражение НАТО. Эксперты обращают внимание на то, что украинский конфликт стал «экзистенциальным испытанием» для альянса, который не скрывает своих геополитических целей по ослаблению России.

В ходе текущего конфликта на Украине фактически идёт противостояние сил России и НАТО. На это в интервью журналу Newsweek указала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, подчеркнув, что подготовку и оснащение украинских военных осуществляет Североатлантический альянс.

«Этот конфликт даёт Российской Федерации, российской армии ценный опыт боевых действий, по сути, с силами НАТО, которые уже были обучены в соответствии со стандартами НАТО, имеют натовские структуры управления и оснащены новейшим оборудованием НАТО», — сказала политик.

По словам Стефанишиной, Россия накапливает информацию и данные, получаемые в ходе спецоперации. В этой связи она призвала Запад не допустить качественного разрыва между противоборствующими сторонами и нарастить помощь Киеву.

«Чем больше нерешительности проявляет демократический мир в принятии каких-либо мер по привлечению России к ответственности, тем сильнее становится РФ», — считает вице-премьер.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина

globallookpress.com

© Ruslan Kaniuka/Keystone Press Agency

«Новые горизонты»

В Киеве не впервые заявляют о близости Украины к НАТО. Например, об этом 30 сентября говорил президент республики Владимир Зеленский во время подписания заявки на ускоренное вступление в альянс.

«Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО. Де-факто мы уже доказали взаимосовместимость со стандартами альянса, они реальны для Украины — реальны на поле боя и во всех аспектах нашего взаимодействия», — сказал он.

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Со схожим заявлением в тот же день выступил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, страна якобы уже стала неотъемлемой составляющей евроатлантической безопасности, а члены блока находятся под защитой украинских вооружённых сил.

О фактическом присоединении Украины к альянсу в своём Twitter 12 октября сообщил глава Минобороны страны Алексей Резников. «Украина уже вносит значительный вклад в безопасность свободного мира. Уверен, наша победа и успешные реформы откроют для страны новые горизонты», — подчеркнул он после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Отрицание реальности

Между тем в самом альянсе постоянно подчёркивают, что НАТО не принимает участия в украинском конфликте, однако риторика в этом направлении всё же меняется. Так, в марте Столтенберг заявлял, что НАТО просто оказывает поддержку Киеву и помогает ему «отстаивать право на самооборону». В августе он обозначил задачи блока, включая недопущение «расширения конфликта до масштабов полноценной войны между НАТО и Россией» и противостояние тому, чтобы РФ «преуспела в своих устремлениях на Украине».

А на минувшей неделе генсек и вовсе приравнял победу России к поражению в этом конфликте НАТО.

«Нам всем важно, чтобы в этой битве победила Украина... Ведь если победит Путин, это будет не только большим поражением для украинцев, но и поражением и опасным исходом для всех нас», — заявил он на пресс-конференции 11 октября.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг

AP

© Olivier Matthys

По его утверждению, в случае российского успеха мир «станет опаснее», а страны альянса — «уязвимее». В этой связи он назвал оправданным опустошение арсеналов участников блока и союзных НАТО стран в пользу Киева.

«Союзники оказывают беспрецедентный уровень поддержки, так как понимают, что морально, политически, а также по соображениям безопасности мы заинтересованы в том, чтобы обеспечить победу Украины в войне против президента Путина», — подчеркнул генсек.

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При этом США пытаются сохранять видимость невовлечённости НАТО в конфликт. Так, министр обороны страны Ллойд Остин на пресс-конференции 13 октября отметил, что альянс не намерен участвовать в боевых действиях на Украине, продолжая лишь поддерживать её усилия по самозащите.

«НАТО не представляет угрозы для России и не ищет с ней конфронтации. Но наш оборонный альянс, как и всегда, будет защищать каждый дюйм территории НАТО», — сказал глава Пентагона.

«Против нас воюет НАТО»

Между тем в России неоднократно предупреждали западные страны о пагубности оказания военной помощи Киеву, что ведёт лишь к их прямому вовлечению в ситуацию. В частности, об этом 7 октября говорил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе заседания комиссии генсовета «Единой России» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.

«США и их союзники принимают на себя огромную ответственность за опасный рост международной напряжённости, накачивая оружием Зеленского, несмотря на его открыто провозглашённые ядерные амбиции... Вновь предостерегаем США и других спонсоров киевского режима от более глубокого вовлечения в ситуацию в качестве сторон конфликта», — заявил он.

Украинские военные с американской гаубицей M777

AP

© Evgeniy Maloletka

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев выступил с утверждением, что России на Украине уже де-факто противостоит НАТО.

«Сегодня Россия... ведёт борьбу не только с националистическими формированиями и ВСУ. Против нас, по сути, воюет блок НАТО, члены которого предоставляют киевскому режиму тяжёлое вооружение, боеприпасы, разведданные, обеспечивают подготовку военных специалистов», — констатировал он.

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По словам Патрушева, представители альянса также участвуют в планировании военных операций.

В России обратили внимание и на заявление Столтенберга о последствиях победы РФ для НАТО, расценив его как подтверждение того, что альянс сегодня воюет на стороне Украины. Об этом, в частности, говорили пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Тезис генсека НАТО о том, что победа России будет означать поражение Североатлантического альянса, — прямое подтверждение блоком своего участия в войне против нашей страны. Как говорится, не от большого ума, но от чистого сердца», — написал Медведев в своём Telegram-канале.

«Наложит определённые обязательства»

По мнению члена Академии военных наук РФ Андрея Кошкина, в Киеве сегодня позволяют себе «разоблачительные» заявления по поводу роли блока в конфликте, так как хотят вынудить его стать непосредственным участником событий.

«В Киеве заинтересованы в том, чтобы НАТО в открытую воевало против России, так как это гарантирует им поддержку альянса до конца. Однако руководство блока и его участников не устраивает такой расклад, так как это наложит на них определённые обязательства и спровоцирует полномасштабную войну с РФ. Хотя в реальности Украина и так наводнена сейчас натовскими инструкторами и оружием», — пояснил собеседник RT.

Аналогичного мнения придерживается доцент Академии труда и социальных отношений, кандидат политических наук Павел Фельдман.

«С точки зрения количества и качества вооружений ВСУ представляют собой сводный оркестр натовской техники американского и европейского производства. Старшие партнёры по антироссийской коалиции предоставляют Киеву инструкторов, делятся разведданными и актуальной аналитикой», — напомнил аналитик в разговоре с RT.

Тем не менее на официальном уровне альянс позиционирует себя сторонним наблюдателем, поэтому вряд ли там будут рады откровениям украинского вице-премьера, считает он.

«Ведь формально военная помощь со стороны западников идёт не по линии НАТО как военно-политического блока, а по линии его отдельных стран-участниц. Это ухищрение позволяет руководству блока утверждать, что Североатлантический альянс не является стороной конфликта», — рассуждает Фельдман.

Разрушенное здание в Мариуполе

РИА Новости

Вместе с тем в НАТО уже не могут скрывать того факта, что конфликт на Украине отвечает их геополитическим интересам по ослаблению России, отметил аналитик. Ведь за ситуацией наблюдает весь мир, и тот факт, что РФ уже восемь месяцев противостоит совокупному военному потенциалу Европы и США, подрывает уверенность глобального сообщества в тотальном превосходстве коллективного Запада, подчеркнул эксперт.

«Противостояние России и НАТО на Украине — экзистенциальное испытание для всей западной военной машины. Если Североатлантический альянс, вопреки собственным обещаниям, не сможет «отстоять» Украину, то членство в этом военно-политическом блоке потеряет какой-либо смысл для его участников», — добавил Фельдман.

В то же время Андрей Кошкин считает, что затягивание конфликта будет всё сильнее бить по НАТО.

«Отсутствие результата дестабилизирует альянс изнутри. Потому что украинский конфликт осложняет жизнь западным обывателям, которые уже не готовы жертвовать своим благосостоянием ради непонятных целей. Не добавляет уверенности в партнёрах и теракт на «Северных потоках». Ведь все в Европе понимают, кто взорвал трубопровод, только не могут открыто говорить об этом. Вот в чём особенность сегодняшней ситуации. И она чревата для НАТО трансформациями в сторону ослабления роли блока в Европе», — резюмировал Кошкин.