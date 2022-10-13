Глава Минобороны Украины: страна де-факто уже вступила в НАТО

Де-факто Украина уже вступила в НАТО, заявил украинский министр обороны Алексей Резников после встречи с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.

«Благодарен генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу за его поддержку Украины. Мы прошли долгий путь и де-факто присоединились к альянсу», — приводит РИА Новости слова Резникова в Twitter.

Он отметил, что Киев вносит большой вклад в безопасность свободного мира.

Министр также выразил уверенность в открытии новых горизонтов для Украины.

30 сентября украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина подаёт заявку на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг после этого заявил, что решение о членстве какого-либо государства принимается всеми 30 союзниками единогласно.

Американский госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что в вопросе принятия новых стран в альянс нужно придерживаться установленной процедуры.