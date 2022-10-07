Глава Болгарии объяснил отказ подписывать декларацию в поддержку принятия Украины в НАТО

Президент Болгарии Румен Радев заявил, что отказался подписывать декларацию ряда стран Восточной и Центральной Европы в поддержку ускоренного принятия Украины в Североатлантический альянс, потому что «сегодня это означает войну НАТО с Россией».

Об этом он сообщил на неформальном саммите Совета ЕС.

«С полной убеждённостью не подписал декларацию о присоединении Украины к НАТО, так как сегодня это означает войну НАТО с Россией. Я отвечаю перед болгарскими гражданами и как президент, и как верховный главнокомандующий», — цитирует Радева ТАСС.

Президент отметил, что намерен работать «против вовлечения Болгарии в войну».

«Политики, которые толкают Болгарию к войне, независимо или от невежества, или корысти, должны объяснить болгарам, чьи интересы обслуживают», — добавил он.

30 сентября украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина подаёт заявку на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг после этого заявил, что решение о членстве какого-либо государства принимается всеми 30 союзниками единогласно.

Американский госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что в вопросе принятия новых стран в альянс нужно придерживаться установленной процедуры.

В ЕК также отметили, что Украина не может вступить в Североатлантический альянс в условиях боевых действий на её территории.