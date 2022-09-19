«Своеобразная программа-максимум»: как киевский режим планирует вернуть контроль над Крымом

Крым может вернуться в состав Украины дипломатическим путём. Такое заявление сделал Владимир Зеленский, рассуждая о перспективах «деоккупации» полуострова. Ранее он пообещал, что Киев непременно восстановит контроль над «оккупированными территориями», в том числе и над полуостровом. Таким образом, как полагают эксперты, глава киевского режима пытается продвигать в обществе идею реванша за так называемую потерю Крыма в 2014 году. Кроме того, подобной риторикой Зеленский пытается поднять боевой дух ВСУ и заручиться долгосрочной поддержкой Запада. Однако, по мнению аналитиков, в США и ЕС осознают утопичность такого сценария.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крым может вернуться в состав Украины дипломатическим путём. Такое мнение он высказал в интервью Reuters. Соответствующую видеозапись Зеленский опубликовал на своей странице в Facebook*.

«Нужно деоккупировать территории. Так может случиться, что Крым будет возвращаться дипломатическим путём. Так может случиться. И безусловно, люди на Украине, конечно, больше бы поддержали дипломатический путь решения этого вопроса», — сказал политик.

При этом он отказался раскрывать подробности плана по «деоккупации» полуострова.

«Что за круг лиц будут обсуждать этот вопрос и когда это будет? Я не могу сейчас сказать», — отметил Зеленский.

Пустые обещания

Напомним, что киевский режим провозгласил одной из своих ключевых задач возвращение Крыма наряду с «деоккупацией» Донбасса и других территорий юга и юго-востока Украины, ряд которых в ходе спецоперации перешли под контроль российской армии.

Выступая 14 сентября перед журналистами и военнослужащими в городе Изюме, Зеленский заявил, что Украина непременно восстановит контроль над «оккупированными территориями», в том числе и над Крымом.

«И мой сигнал людям в Крыму: мы знаем, что это наши люди, и это ужасная трагедия, что они в оккупации более восьми лет. Мы туда вернёмся. Я не знаю, когда именно. Но у нас есть планы, и мы вернёмся туда, потому что это наша земля и наши люди», — сказал Зеленский.

Ранее, 4 сентября, в обращении к гражданам президент Украины пообещал освободить первого заместителя председателя «Меджлиса крымско-татарского народа»** Наримана Джелялова и других людей, поддерживающих киевский режим.

Задержание украинского диверсанта в Крыму

РИА Новости

© ЦОС ФСБ РФ

Напомним, в августе прошлого года Джелялов выступил на «Крымской платформе» — мероприятии, которое организовал Киев для обсуждения «деоккупации» полуострова.

В начале сентября 2021 года Джелялов и ряд других лиц были задержаны сотрудниками ФСБ по подозрению в подрыве участка газопровода в Крыму. Диверсия произошла 23 августа прошлого года в районе населённого пункта Перевальное.

По информации ведомства, Джелялов был членом оперативной службы «Таврия» — территориального подразделения Главного управления разведки Минобороны Украины, которое располагалось в Херсоне.

Также напомним, что 23 августа этого года в ходе второго по счёту саммита «Крымской платформы» Зеленский объявил, что после так называемого освобождения Крым будет автономной республикой. Как отметил политик, у Киева есть понимание того, какие экономические и законодательные реформы необходимо проводить на полуострове. «У нас есть стратегия восстановления Крыма. Мы создаём законодательный фундамент для Крыма после «деоккупации», а также для всех тех, кому Крым гораздо больше чем дом», — сообщил Зеленский.

Владимир Зеленский выступает перед СМИ и военнослужащими в Изюме

© president.gov.ua

Вдобавок он отметил, что Киев получил «чёткую поддержку» суверенитета и «территориальной целостности в международно признанных границах».

«И мы обязательно придём в наши города Крыма, к нашим людям в Крыму и вернём им свободу… В Крыму российская агрессия началась — в Крыму и будет её финал», — пообещал глава Украины.

Также по теме «Ответ-то будет»: Путин предупредил Киев о последствиях применения террористических методов Россия пока сдержанно отвечает на украинские удары по инфраструктуре и осуществление Киевом терактов, заявил Владимир Путин. При этом,...

Стремление киевского режима вернуть Крым и восстановить «международно признанные границы» Украины в ходе «Крымской платформы» поддержали канцлер Германии Олаф Шольц, Борис Джонсон, занимавший на тот момент пост главы британского правительства, французский лидер Эммануэль Макрон, президент Польши Анджей Дуда, госсекретарь США Энтони Блинкен, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и другие участники встречи.

Однако говорить об абсолютном единогласии по крымскому вопросу в западном истеблишменте не приходится, отмечают политологи. Так, бывший глава МИД Румынии Андрей Марга на днях сделал заявление о «неестественных границах» Украины.

С его точки зрения, Киев должен уступить значительную часть своих областей соседним государствам, в том числе РФ.

«Они должны уступить территории: Закарпатье — Венгрии, Галицию — Польше, Буковину — Румынии, Донбасс и Крым — России. Это территории других стран», — цитирует ТАСС Маргу.

Это высказывание в посольстве Украины в Румынии, как и в румынском МИД, назвали неприемлемым, однако восточноевропейский политик не стал отказываться от своих слов. Отвечая на критику, бывший министр отметил, что его утверждения «соответствуют исторической правде, международному праву и общим интересам, а не сегодняшней пропаганде».

В аналогичном ключе высказался и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Как сообщила газета Népszava со ссылкой на участников встречи с активистами партии «Фидес — Венгерский гражданский союз», где присутствовал и глава правительства, Орбан спрогнозировал, что из-за вооружённого конфликта с Россией Украина может потерять до половины своей территории.

«Классический нарратив»

Как отмечают аналитики, разговорами про дипломатический путь возвращения Крыма киевский режим «обозначает своеобразную программу-максимум». По мнению доцента МГУ Бориса Межуева, Зеленский таким образом торпедирует вероятность переговоров с Россией, понимая, что Москва не будет обсуждать принадлежность Крыма.

«Зеленский пытается смоделировать ситуацию, которая немыслима для России. Тем самым он нивелирует вероятность любых переговоров. Его риторика, наверное, больше направлена на внутреннюю аудиторию, которая как раз хочет мирного урегулирования. Но под этими словами Зеленского нет реального фундамента», — отметил Межуев.

Несколько иного взгляда придерживается президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. По его мнению, слова президента Украины не означают его отказа от намерения по вооружённому захвату Крыма.

«Любой территориальный конфликт перетекает в плоскость дипломатического урегулирования для фиксации результатов боевых действий. В связи с этим, я думаю, Киев не менял намерений вернуть полуостров силовым путём. Он просто рассчитывает на то, что позиции ВС РФ на юге Украины ослабнут и ВСУ когда-нибудь смогут провести военную операцию в Крыму», — пояснил Ищенко.

Крымский мост

РИА Новости

© Константин Михальчевский

При этом он выразил уверенность, что Россия будет жёстко реагировать на любые попытки киевского режима взять Крым под контроль.

«Перед спецоперацией Россия выдвинула Украине требование отказаться от притязаний на Крым. Если же она не станет этого делать, то боевые действия могут продолжиться до полного демонтажа киевского режима государства», — считает Ищенко.

Что же касается обещаний Киева освободить «репрессированных», то, как полагает Борис Межуев, таким образом Зеленский пытается «проводить работу» с нелояльными к РФ жителями полуострова, рассчитывая на их поддержку.

«Для Киева важно, чтобы крымчане под воздействием «освободительных» лозунгов, которые в том числе звучат на полюбившейся Зеленскому «Крымской платформе», усомнились в своём выборе в пользу России», — говорит Межуев.

Помимо прочего, такая риторика призвана поднять боевой дух формирований ВСУ и националистов, которых киевские власти используют для зачистки подконтрольных территорий от русскоязычных и людей, заподозренных в лояльности к РФ, уверен он.

Также по теме Обязательства «испепелят» западные страны: в МИД РФ оценили проект Киева по гарантиям безопасности В МИД РФ назвали предложенный Киевом проект гарантий безопасности Украины «страшной кабалой» для тех государств, которые подпишут этот...

Аналитик также подчёркивает, что регулярные заявления украинского президента о якобы неминуемом «освобождении» полуострова носят пропагандистский характер.

«Зеленский поддерживает классический нарратив о том, что Киев никогда не смирится с принадлежностью Крыма России. А сейчас, как мы можем наблюдать, он продвигает в обществе идею реванша за потерю этих территорий в 2014 году», — рассуждает политолог.

Ростислав Ищенко со своей стороны считает, что транслируемые Киевом тезисы в большей степени призваны повлиять на Запад. По мнению эксперта, украинское правительство надеется на долгосрочную поддержку США и ЕС, которая позволила бы реализовать военный сценарий возвращения полуострова.

«Впрочем, не думаю, что на Западе всерьёз воспринимают планы Зеленского и его приспешников. Там понимают, какое значение имеет Крым для России, и с трудом представляют, как в принципе будет выглядеть Украина даже в ближайшем будущем», — говорит Ищенко.

Борис Межуев полагает, что взгляды, которые обозначил бывший глава румынского внешнеполитического ведомства, близки к логике многих трезвомыслящих госдеятелей и аналитиков коллективного Запада.

«Даже в американской прессе регулярно встречается мысль о том, что Украина не вернёт Крым ни при каких обстоятельствах. Естественно, западные политики не позволяют публичного скепсиса. Но это циничные люди, для которых Украина в её нынешних границах имеет значение лишь как инструмент ослабления России», — подытожил Межуев.

* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

** «Меджлис крымско-татарского народа» — общественное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда Республики Крым от 26.04.2016 и апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного суда РФ от 29.09.2016).