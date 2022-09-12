«Определены каналы агентурной связи»: ФСБ России пресекла серию терактов против чиновников из Херсонской области и Крыма

В ФСБ России сообщили о предотвращении серии диверсий и терактов, направленных против властей Херсонской области и Крыма. Контрразведчики задержали сотрудника СБУ, руководившего работой завербованных источников из числа националистов. В рамках работы ФСБ также определены каналы агентурной связи. В Минобороны РФ тем временем опубликовали кадры захваченной на Николаево-Криворожском направлении украинской техники и рассказали о работе разведывательных групп ВС РФ.

ФСБ России предотвратила серию терактов, которые планировалось осуществить в отношении властей Херсонской области и членов правительства Крыма. Соответствующую информацию опубликовал Центр общественных связей ведомства.

Как отметили в ФСБ, серии диверсионно-террористических актов удалось избежать в ходе проведения оперативной игры.

«Российскими контрразведчиками установлен сотрудник СБУ, руководивший деятельностью завербованных им источников из числа националистов», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что в результате работы ФСБ получены сведения о проводимой иностранной спецслужбой операции, установлены и задержаны исполнители и их пособники, изъяты средства совершения преступлений, определены каналы агентурной связи и способы финансирования.

Уничтожение миномётчиков ВСУ и захваченная техника

Минобороны России в понедельник, 12 сентября, опубликовало видеозаписи о ходе спецоперации на Украине. На одной из них показана работа разведывательной группы Центрального военного округа (ЦВО), которая уничтожила миномётный расчёт ВСУ.

Из сообщения следует, что сержант ВС РФ в ходе выполнения поисково-разведывательных действий обнаружил миномётный расчёт со стороны ВСУ и доложил об этом командиру группы.

«Уничтожение миномётного расчёта было необходимо для продвижения остальной группы без препятствий по указанному маршруту в Харьковской области», — сообщили в ведомстве.

На ещё одной записи Минобороны РФ продемонстрировало украинскую технику, захваченную в ходе отражения наступления националистов на Николаево-Криворожском направлении.

Военная техника ВСУ, уничтоженная и захваченная ВС РФ во время украинского контрнаступления

Как заявил заместитель командира десантно-штурмового полка, украинские войска не добились желаемого результата в этом направлении. По данным российских военнослужащих, ВСУ потеряли сотни солдат и большое количество боевой техники.

«Враг основное усилие сосредоточил на этом направлении. Противник был остановлен на рубеже. Десантники проявили мужество и героизм. Много случаев подвига. Ни один из военнослужащих ВДВ не оставил позиции, все продолжают выполнять боевые задачи», — рассказал военнослужащий.

Украинские диверсанты в ЛНР

Офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил об активности украинских диверсантов, которые фотографируют украинскую символику, чтобы создать видимость присутствия украинских войск.

«Мы сейчас отмечаем, что на территории Луганской Народной Республики действуют несколько украинских диверсантов, которые фотографируют украинские флаги, листовки в Сватово, Лисичанске, (чтобы создать видимость. — RT), что здесь уже действительно украинские войска», — цитирует Марочко ТАСС. По его словам, силовые ведомства республики уже ищут этих людей.

Накануне вечером о присутствии диверсантов в ЛНР также высказался глава республики Леонид Пасечник. По его словам, диверсионно-разведывательные группы продолжают попытки проникнуть на территорию ЛНР с целью провокаций и запугивания граждан.

Обстрелы Донбасса

Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) утром 12 сентября сообщило, что за минувшие сутки ВСУ обстреляли территорию республики 50 раз.

При обстрелах противник применял артиллерию калибра 155, 152 и 122 мм, танки и реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS производства США. В общей сложности по направлению ДНР выпущено 224 единицы боеприпасов.

Под огнём оказались районы 11 населённых пунктов. Погибли четыре мирных жителя, ранены трое. Повреждены семь домостроений и три объекта гражданской инфраструктуры.

Между тем в представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что не зафиксировали обстрелов населённых пунктов республики в предшествующие сутки.