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Пушилин заявил, что союзные силы «вгрызлись» за окраины Артёмовска

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Союзные силы «вгрызлись» за окраины Артёмовска, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«За окраины Артёмовска уже вгрызлись. Я думаю, там тоже ситуация будет разворачиваться по нашему плану, по нашему сценарию. Там ребята просто молодцы. Союзные силы работают», — сказал он в видеообращении.

Пушилин также опроверг информацию о взятии донецкого аэропорта войсками ВСУ и своей отставке.

Ранее в ДНР заявили о попытке контратаки ВСУ в районе посёлка Пески.

Уточняется, что украинские военные сбежали, оставив на поле боя два подбитых танка и две БМП, а также тела погибших.

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