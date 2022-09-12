Пушилин опроверг слухи о взятии донецкого аэропорта и своей отставке

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин опроверг информацию о взятии донецкого аэропорта войсками ВСУ и своей отставке.

«Мы видели, вчера было очень много вбросов. О том, что в аэропорт уже зашёл противник», — сказал он в видеообращении.

Глава ДНР также опроверг и слухи о своей отставке. Он отметил, что его уже «пытались уволить» и «отправить в Россию».

«Конечно же, полная чушь», — подчеркнул он.

Пушилин призвал доверять только официальной информации по ситуации в республике.

Ранее в ДНР заявили о попытке контратаки ВСУ в районе посёлка Пески.

Уточняется, что украинские военные сбежали, оставив на поле боя два подбитых танка и две БМП, а также тела погибших.