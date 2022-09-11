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В ДНР заявили о попытке контратаки ВСУ в районе посёлка Пески

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Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила о попытке контратаки украинских военных в районе посёлка Пески.
В ДНР заявили о попытке контратаки ВСУ в районе посёлка Пески
  • РИА Новости

Об этом ведомство заявило в своём Telegram.

«Боевики ВСУ числом до двух рот, танковой и мотострелковой, выдвинулись из Первомайского в район Песок», — говорится в заявлении.

Отмечается, что ожесточённый отпор украинским военным оказали бойцы подразделения «Сомали» и 11-го полка Народной милиции ДНР.

«Попытка ВСУ контратаковать на Донецком направлении была подавлена», — добавляется в сообщении.

Уточняется, что украинские военные сбежали, оставив на поле боя два подбитых танка и две БМП, а также тела погибших.

Ранее штаб ДНР заявил, что один человек получил ранения в Петровском районе Донецка из-за обстрела ВСУ.

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