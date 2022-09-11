В ДНР заявили о попытке контратаки ВСУ в районе посёлка Пески
- РИА Новости
Об этом ведомство заявило в своём Telegram.
«Боевики ВСУ числом до двух рот, танковой и мотострелковой, выдвинулись из Первомайского в район Песок», — говорится в заявлении.
Отмечается, что ожесточённый отпор украинским военным оказали бойцы подразделения «Сомали» и 11-го полка Народной милиции ДНР.
«Попытка ВСУ контратаковать на Донецком направлении была подавлена», — добавляется в сообщении.
Уточняется, что украинские военные сбежали, оставив на поле боя два подбитых танка и две БМП, а также тела погибших.
Ранее штаб ДНР заявил, что один человек получил ранения в Петровском районе Донецка из-за обстрела ВСУ.