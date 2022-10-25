Премьер Моравецкий: Польша потратила на помощь Украине около 1% своего ВВП
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Как пишет РИА Новости, ВВП Польши в 2021 году составил около $673 млрд.
«Польша — второй крупнейший донор украинской армии. 1% нашего ВВП передан на то, чтобы поддержать Украину финансово, гуманитарно и в виде военной помощи», — сказал Моравецкий.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские власти надеются на поставки систем противовоздушной обороны из Италии, Франции, Германии и других стран.