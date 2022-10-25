Зеленский выразил надежду на поставки систем ПВО из Италии, Франции и Германии
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- © IMAGO/Ukrainian President s Offiice
«Нам нужна противовоздушная оборона, это жизненно важно для нас... Италия производит системы противовоздушной обороны вместе с Францией, Германией и немногими другими — надеемся, они могут нам помочь», — заявил Зеленский.
Он отметил, что системы ПВО необходимы Украине для обеспечения безопасности гражданского населения.
В середине октября Германия передала Украине первый из четырёх обещанных комплексов ПВО IRIS-T SLM.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что ещё три системы IRIS-T, обещанные ранее Киеву, будут предоставлены в кратчайшие сроки.