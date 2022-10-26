«Республиканцы готовы дать бой»: к чему может привести ослабление двухпартийного консенсуса в США вокруг поддержки Киева

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси утверждает, что даже если после промежуточных выборов в конгресс США республиканцы возьмут под контроль обе палаты, помощь Киеву будет продолжена в прежнем объёме. Ранее ряд республиканцев заявили, что поддержка Украины со стороны Вашингтона не может быть неограниченной. В свою очередь, группа левых демократов призвала Джо Байдена изменить свой подход к событиям на Украине и начать переговоры с Россией для дипломатического урегулирования. По мнению экспертов, заявление Пелоси «истерично» и призвано на самом деле не столько дать ответ республиканцам, сколько сплотить демократов. Впрочем, аналитики полагают, что ситуация будет усугубляться и может обернуться в перспективе импичментом Байдена.

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси утверждает, что даже если после промежуточных выборов республиканцы возьмут под контроль обе палаты, помощь Киеву будет продолжена в прежнем объёме.

«Я считаю, что поддержка Украине…, а также военная помощь, помощь беженцам и иная помощь, предоставляемая США … — не прекратится. Украину поддерживают обе партии, обе палаты, то есть и палата представителей, и сенат. И начинается (эта поддержка. — RT) в Белом доме, с нашего президента. Тот факт, что он сделал это приоритетом, проистекает из той работы с друзьями и союзниками, которой он занимается... , прислушиваясь к ним и сохраняя единство в плане того, как нам нужно подходить к разрешению этого кризиса», — заявила Пелоси.

Так спикер палаты представителей ответила на вопрос журналиста, обеспокоена ли она тем, какой результат и эффект будет иметь возможное занятие конгресса Республиканской партией по итогам промежуточных выборов, намеченных на 8 ноября.

Кроме того, Пелоси опровергла заявления некоторых республиканцев о том, что Соединённые Штаты руководствовались принципом карт-бланша по вопросу оказания финансовой помощи Киеву.

«Мы никогда не выписывали Украине бланковый чек. Украинцы в том, что касается любой помощи, которую они получали …, проявляли изрядную добропорядочность, исполнительность и прозрачность. И делать из этого вывод, что мы не стали бы предоставлять им помощь... Это не так», — считает она.

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Ранее ряд республиканцев заявили, что помощь Киеву со стороны Вашингтона не может быть неограниченной. С такой позицией выступил лидер республиканского меньшинства палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти в интервью порталу Punchbowl News. По словам политика, в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в конгресс, американская помощь Киеву может быть сокращена, поскольку они не готовы оказывать поддержку Украине в неконтролируемых объёмах. По мнению Маккарти, из-за сложной экономической ситуации в США американцы «не станут выписывать Украине чек на любую сумму».

Схожей точки зрения придерживается и конгрессмен-республиканец Келли Армстронг, который в интервью американскому порталу Axios заявил, что когда жители США видят значительный рост цен на продукты, коммунальные услуги, усугубляющийся миграционный кризис, последнее, о чём они думают, — «это Украина». Однопартиец Армстронга член палаты представителей Майкл Маккол в интервью агентству Bloomberg, в свою очередь, сообщил, что республиканцы не будут предоставлять средства Киеву без «подотчётности и надзора».

Демократический раскол

Стоит отметить, что не только представители Республиканской партии сомневаются в правильности выбранного администрацией Байдена политического курса, касающегося украинского кейса, но и целый ряд членов Демпартии.

Так, группа из 30 левых демократов из левого крыла конгресса США в своём письме настоятельно призвала президента Байдена кардинально изменить стратегию по ситуации вокруг Украины и стремиться к прямым переговорам с Россией.

«В интересах Украины, Соединённых Штатов и мира было бы избежать затягивания конфликта. В связи с этим мы настоятельно призываем вас дополнить военную и экономическую помощь США Украине инициативными дипломатическими мерами, удвоив усилия по нахождению реалистичной основы для прекращения огня», — говорится в документе.

Заседания американского конгресса

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Группа представителей Демократической партии указывает на «риск катастрофической эскалации» в случае, если такие меры не будут предприняты.

«Как законодатели, отвечающие за расходование десятков миллиардов долларов налогоплательщиков США на военную помощь в данном конфликте, мы считаем, что такого рода вовлечённость … обязывает Соединённые Штаты и к серьёзному рассмотрению всех возможных вариантов действий, включая прямое взаимодействие с Россией, чтобы сократить ущерб для Украины и помочь ей прийти к мирному урегулированию», — отмечается в письме.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя это послание, заявила о неготовности дать ответ на него, подчеркнув, впрочем, что Вашингтон будет оказывать помощь Киеву столько, сколько потребуется.

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Как пишет газета The Washington Post, Байден «впервые сталкивается с попытками видных однопартийцев добиться от него изменения подхода к Украине». Издание сообщает, что это письмо «может усилить давление» на главу Белого дома, старающегося сохранить в своей стране поддержку мер, связанных с ситуацией вокруг Украины.

«(Это происходит. — RT) на фоне того, как в регионе близится потенциально трудная зима, а республиканцы грозятся сократить помощь Украине, если им удастся вернуть себе преимущество в конгрессе», — отмечает издание.

«Процесс будет усугубляться»

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев назвал заявление Пелоси о двухпартийной поддержке Киева «истеричным» и призванным на самом деле не столько дать ответ республиканцам, сколько сплотить демократов.

«Спикер палаты представителей конгресса США отчаянно пытается сохранить единство рядов Демократической партии. Но её мало кто послушает среди левых демократов. Байдену за эти восемь месяцев так и не удалось убедить их в своей правоте. Это важный момент, когда украинский кейс стал яблоком раздора в Демпартии», — заявил эксперт в разговоре с RT.

В свою очередь, как отметила замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член политсовета МГЕР Виктория Федосова, Пелоси своим заявлением по сути формулирует главную цель администрации Байдена.

«Она заявляет о том, что по Украине ситуация никак не изменится, демократы, по её мнению, будут идти до конца. И на этот алтарь они готовы положить благосостояние собственных граждан. Пелоси говорит о неспособности республиканцев повлиять на процесс финансирования Украины Вашингтоном, даже если они займут обе палаты, но это вовсе не так», — заявила аналитик в беседе с RT.

Нэнси Пелоси

AP

Федосова также считает, что письмо группы левых демократов абсолютно противоречит политике, проводимой Байденом.

«Это первая ласточка того, что эффекты непомерного финансирования Украины доходят даже до левого крыла Демпартии, и этот процесс будет усугубляться, затрагивая и избирателей. Неслучайно в обеих партиях появились люди, которые выступают против активного участия США в украинском конфликте. Безусловно, на это повлияла и стремительно растущая инфляция, и разговоры о рецессии, и счета за газ, свет, как и в целом накал страстей перед выборами», — считает эксперт.

По мнению Федосовой, в США индекс общественного мнения качается в сторону отказа от поддержки Украины.

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«Просто пока ещё не достигла пика критическая масса здравомыслящих людей, которые оценивают собственное обнищание, проблемы с наркотрафиком и миграцией, проблемы в экономике. Но ситуация развивается по этой траектории», — отметила аналитик.

Напомним, лишь 42% жителей США считают, что Вашингтон обязан поддерживать Киев. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого компанией Morning Consult и опубликованные 24 октября. При этом среди избирателей Республиканской партии такого мнения придерживается всего 29%, а среди сторонников демократов — 56%. Из независимых избирателей только 38% считают, что США должны помогать Украине.

По мнению Васильева, тот факт, что несогласные с курсом Байдена по Украине есть не только среди республиканцев, но и среди демократов, свидетельствует о том, что «двухпартийный консенсус», о котором говорит Пелоси, уже не кажется таким убедительным.

«Более того, речь идёт о расколе внутри Демпартии. Когда ряд левых демократов обратились к Байдену, это явилось мини-бомбой, от которой дрогнула эта политическая сила. То, что вчера казалось незыблемым для Байдена, сегодня было поставлено под сомнение. Левые демократы боятся, что конфликт может выйти из-под контроля и привести к прямому столкновению с Россией. Такой сценарий категорически не устраивает левое крыло, поскольку тогда под нож пойдут все те социальные и экономические программы, за которые они выступают», — пояснил аналитик.

Разгрузка американского оружия на Украине

AP

© Efrem Lukatsky

Васильев также отметил, что даже при более оптимистичных прогнозах развития событий оказываемая Киеву помощь всё равно вносит свой вклад в увеличение государственного долга США и инфляции в стране.

«Она ослабляет дисциплину принятия многих взвешенных фискальных решений. Администрация Байдена, предпринимая действия для выделения $40 млрд и других значительных сумм для Киева, явно пошла по пути ослабления системы государственных финансов. И этот вопрос республиканцы вскоре поднимут», — сказал эксперт.

Если они получат контроль над обеими палатами конгресса, то, скорее всего, запустят механизм оценки эффективности помощи Украине, считает Васильев.

«Республиканцам легко будет доказать, что помощь неэффективна, сопровождается коррупцией и наносит серьёзный ущерб состоянию американских финансов. Кроме того, речь пойдёт о смене бюджетных приоритетов. Здесь республиканцы готовы дать очень серьёзный бой и подойти к решению этой проблемы за счёт сокращения помощи Киеву. Ведь если они будут смотреть сквозь пальцы на текущие объёмы поддержки Украины Вашингтоном, им не удастся выполнить свои задачи по оптимизации бюджета. А украинский кейс как внешняя программа очень резко выделяется», — сообщил аналитик.

По мнению Васильева, также республиканцы будут стремиться «поиграть на расколе» среди демократов.