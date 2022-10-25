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Пелоси ответила республиканцам на критику из-за выделения финансовой помощи Украине

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США никогда не руководствовался принципом «карт-бланша» в вопросе предоставления финансовой помощи Украине, заявила спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, отвечая на критику представителей Республиканской партии.

«Мы никогда не давали карт-бланш Украине... Это очень честные отношения во имя демократии и свободы во всем мире», — цитирует её РИА Новости.

Политик подчеркнула, что Вашингтон не прекратит оказывать Киеву поддержку даже в случае, если по итогам выборов в США республиканцы получат большую часть мест в Конгрессе.

«Эта поддержка присутствует и в Палате представителей, и в Сенате, а начинается она в Белом доме с нашего президента», — заявила Пелоси.

Ранее сенатор Крис Мёрфи заявил, что возможная победа Республиканской партии на предстоящих промежуточных выборах в американский конгресс может стать причиной ослабления военной поддержки, оказываемой Вашингтоном Киеву.

По мнению Мёрфи, прекращение финансирования Киева со стороны США может стать катастрофой для украинских властей и ударить по возможностям ВСУ.

Президент США Джо Байден осудил позицию членов Республиканской партии по готовности прекратить финансовую помощь Украине в случае победы на промежуточных выборах в ноябре.

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