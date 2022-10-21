Байден осудил республиканцев за готовность прекратить финансирование Украины

Президент США Джо Байден осудил позицию членов Республиканской партии по готовности прекратить финансовую помощь Украине в случае победы на промежуточных выборах в ноябре.

«Я не понимаю угрозу, о которой они говорят, что они могут прекратить финансирование украинцев», — цитирует Байдена ТАСС.

Байден также заявил, что Запад помогает Украине для поддержки Европы и НАТО.

Ранее сенатор Крис Мёрфи заявил, что возможная победа Республиканской партии на предстоящих промежуточных выборах в американский конгресс может стать причиной ослабления военной поддержки, оказываемой Вашингтоном Киеву.

По мнению Мёрфи, прекращение финансирования Киева со стороны США может стать катастрофой для украинских властей и ударить по возможностям ВСУ.