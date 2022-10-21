Байден: Запад помогает Украине для поддержки Европы и НАТО

Помощь Украине оказывается странами Запада для поддержки Европы и НАТО, заявил президент США Джо Байден.

«Если мы поддерживаем Украину, мы поддерживаем всю Европу, мы поддерживаем НАТО... Вы считаете, господин Путин решит, что разберётся с Украиной, и на этом всё завершится? Нет», — цитирует Байдена ТАСС.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Россия, начав спецоперацию на Украине, пошла «крестовым походом» против Запада и либеральной демократии.

Сенатор Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди в беседе с RT отметила, что западная идеология подняла самые тёмные, самые глубинные процессы разложения западного общества.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев выразил мнение, что будущие действия российской стороны должны быть нацелены на полноценный демонтаж политического режима Украины, потому что в нынешней конфигурации он будет представлять постоянную угрозу России.