Сенатор Ковитиди прокомментировала слова Шольца о «крестовом походе России»

Сенатор Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди в беседе с RT прокомментировала заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что Россия, начав спецоперацию на Украине, пошла «крестовым походом» против Запада и либеральной демократии.

«Мы с вами стали очевидцами того, как западная идеология, которая является полным антиподом русского мира и вообще российской национальной идентичности, подняла самые тёмные, самые глубинные процессы разложения западного общества», — подчеркнула сенатор.

По её словам, у России другая система ценностей. Она считает, что личность «можно сохранить только тогда, когда мы сохраним нашу национальную идентичность, наши культурные традиции».

«Именно поэтому России с ними не по пути. Мнение Шольца и его компании нам совершенно не интересно», — заключила собеседница RT.

Ранее Шольц обвинил Россию в «крестовом походе» против «либеральной демократии и прогресса».

Как заявлял российский президент Владимир Путин, специальная военная операция на Украине положила начало слому миропорядка по-американски и переходу к действительно многополярному миру, который основан не на либерально-глобалистском эгоцентризме США, а на подлинном суверенитете народов.